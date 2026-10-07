В своем инстаграме телеведущая опубликовала несколько Stories, а также поделилась подборкой фотографий с мероприятия в отдельном посте. Судя по фотографиям, закрытое благотворительное мероприятие посетили представители элиты, поддерживающие Украину. В частности, на снимках можно было увидеть принца Гарри, который вернулся жить в Великобританию.



Принц Гарри на закрытой вечеринке / скриншот из Stories

Платье Ольги Фреймут за 60 тысяч гривен

Гости мероприятия придерживались дресс-кода Black Tie. Это формальный стиль одежды для торжественных вечерних мероприятий, который требует от мужчин классического смокинга с черной бабочкой, а от женщин – изысканного вечернего платья в пол. Этот дресс-код подчеркивает статус мероприятия, предполагает сдержанную элегантность и использование качественных тканей и роскошных аксессуаров.

Фреймут однозначно знает, как элегантно одеться именно для подобных мероприятий, поэтому на этот раз выбрала платье украинского бренда Nué. Это было платье HARPER/FEATHERS из коллекции осень-зима 2026. На сайте бренда это платье стоит 59 600 гривен.



Оля Фреймут в черном платье с перьями / Фото kosta_ivashyn

Облегающее шерстяное платье миди без бретелек имеет силуэт в форме "песочных часов" с объемными бедрами. Украшено перьями вдоль глубокого выреза в форме сердца,

– говорится в описании платья.



Оля Фреймут в черном платье от Nué / Фото kosta_ivashyn

Телеведущая дополнила образ лаконичными черными босоножками с тонкими ремешками, изящным кулоном на шее, тонким браслетом и несколькими кольцами. В образ в стиле Black Tie идеально вписался маникюр бордового цвета. Макияж ведущей был максимально естественным, без ярких акцентов.



Черное платье Nué за 59600 гривен / Скрин сайта

В последнее время украинские знаменитости посещают немало крупных мировых мероприятий. Недавно украинская блогерка и соучредительница бренда Cher'17 Татьяна Парфильева записала интервью с Евой Лонгорией в Париже.