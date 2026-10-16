Відверта хореографія та фата на рингу: Оля Полякова випустила черговий провокативний кліп

Любителька провокацій та епатажу Оля Полякова презентувала кліп на англомовний сингл "My Future Ex". У новій роботі, звісно ж, не обійшлося без того самого епатажу. У кліпі Оля влаштувала боксерський поєдинок із майбутнім колишнім.

У новій відеороботі Оля Полякова, яка тільки нещодавно показала розкішний готичний образ, виходить на боксерський ринг, де встановлює власні правила гри з майбутнім екснареченим. Естетика нового кліпу – це поєднання театральності кемпу, клубного гламуру і провокаційності попкультури 1980 – 1990-х років.



Оля Полякова у новому кліпі на пісню "My Future Ex" / Фото надано командою артистки

Щоб втілити задум у життя, команда артистки використала для відео футуристичні металеві корсети, блискучі головні убори, відверту хореографію та залучила напівоголений балет. Все це створює атмосферу екстравагантного шоу з відсиланнями до квір-культури та культових образів попдів.



Образи Олі Полякової з нового кліпу "My Future Ex" / Фото надано командою артистки

Цікавою фішкою стала весільна символіка. Полякова постає в білому корсеті, довгій фаті та з букетом квітів. Однак замість традиційної романтичної історії глядач бачить продовження протистояння між жінкою та чоловіком.



Оля Полякова в образі нареченої на рингу / Фото надано командою артистки

За провокаційними образами та танцювальними сценами прочитується історія сильної й незалежної жінки, яка сама визначає правила стосунків. Боксерський ринг стає метафорою любовного протистояння, а удари – символом готовності відстоювати власні кордони,

– каже команда артистки.

Режисером кліпу став британський кліпмейкер James Slater, відомий співпрацею із Sam Fender та CMAT. Разом з ним команді вдалося передати головний задум – переосмислити звичний образ романтичної героїні й перетворити його на демонстрацію впевненості, свободи та жіночої сили.

Ідея кліпу цілком перегукується зі змістом "My Future Ex" – танцювальної композиції про стосунки, у яких ще на початку розумієш, що все може закінчитися розставанням.



Оля Полякова у золотому металевому корсеті / Фото надано командою артистки

Команда артистки каже, що цей кліп став частиною нового англомовного етапу творчості Полякової. Вже зараз вона готує свій перший англомовний альбом, співпрацюючи з британським незалежним лейблом The state51 Conspiracy.

Оля Полякова – My Future Ex: дивіться кліп на YouTube

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