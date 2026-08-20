Злетіли в кювет: Полякова з донькою потрапили в ДТП, на співачку напав чоловік

Відома українська співачка Оля Полякова разом зі своєю старшою донькою Машею пережили страшну аварію. Інцидент стався вночі проти 20 серпня на трасі під час поїздки до Одеси.

Про моторошну дорожньо-транспортну пригоду зірка екстрено повідомила у своїх сторіз в інстаграмі. Полякова розповіла, що невідомий транспортний засіб раптово врізався в їхнє авто. Від потужного удару машину артистки викинуло з проїжджої частини просто в кювет.

Боже, люди, ми щойно потрапили в аварію, Маша зламала ніс. Коротше, хтось у нас врізався, ми в кювет злетіли. Боже!

– емоційно поділилася Полякова у відео з місця подій.

Наслідки зіткнення виявилися серйозними для 19-річної доньки співачки. Маша сильно травмувала обличчя – у неї набряклий і, ймовірно, зламаний ніс, а також пошкоджений зуб. На місце інциденту оперативно прибула карета швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції. Медики одразу почали надавати дівчині необхідну допомогу, що також потрапило на камери.

Маша Полякова зі зламаним носом / фото з інстаграму

Тим часом сама Оля Полякова вирішила самостійно з'ясувати обставини ДТП. Співачка побачила неподалік розбите авто, яке, за її словами, і спровокувало аварію. За попередніми даними від зірки, за кермом тієї машини перебувала дівчина, яка нібито вирішила розвернутися посеред траси, створивши аварійну ситуацію.

Розбите авто ймовірного винуватця / фото з інстаграму

Проте розгляд обставин на місці переріс у гучний конфлікт. Біля пошкодженої автівки Полякова помітила чоловіка, який розмовляв телефоном. Артистка підійшла до нього з увімкненою камерою та запитала, чи причетний він до аварії. Побачивши, що його знімають, невідомий агресивно вибив телефон з рук знаменитості. У відповідь зірка почала кричати та закликала свідків фіксувати дії чоловіка.

Чоловік, який вибив телефон Олі Поялкової / фото з інстаграму

Наразі деталі інциденту з'ясовують правоохоронні органи. Поліції належить встановити точні причини зіткнення, винних у ДТП та розібратися у конфлікті між співачкою та невідомим чоловіком.

До речі, на тлі нещодавнього скандалу Кулеба несподівано підтримав Полякову, зважаючи на її заяви в інтервʼю Раміні.