Після висловлювань про "концтабір": Оля Полякова подає в суд на Яніну Соколову

Співачка Оля Полякова прокоментувала суспільну дискусію, що виникла після її інтерв’ю Раміні Есхакзай та подальшого відеозвернення. Зірка готує позов до суду.

Оля Полякова повідомила, що після хвилі реакцій на інтерв’ю Раміні Есхакзай планує захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді через поширення інформації, яку вона вважає неправдивою. Відповідне відеозвернення вона опублікувала в інстаграмі.

Я співачка. Моє місце – на сцені. Але я вільна людина і маю право говорити про те, що для мене важливо. Я вірю в європейську, демократичну Україну, у перемогу української армії над путінською Росією, у відновлення нашої країни та в повагу до прав, свобод і законів,

– сказала артистка.

Полякова підкреслила, що від своїх слів та переконань не відмовляється, а вибачається лише через некоректно вжите слово "концтабір".

Після виходу інтерв’ю Раміни Есхакзай, як каже артистка, частину її висловлювань почали виривати з контексту та інтерпретувати як оцінку роботи територіальних центрів комплектування. Поширення інформації, яку вона вважає неправдивою, обурило Олю. Як і те, що її начебто змушували змінювати позицію чи публічно перепрошувати.

За словами співачки, відповідний позов буде подано, зокрема, проти журналістки Яніни Соколової. Полякова не виключає й інших судових звернень.

Критика – це нормально. Але брехня – ненормально. За поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду,

– підсумувала Оля Полякова.

Раніше резонансні висловлювання Олі Полякової про ситуацію в Україні неочікувано підтримав Дмитро Кулеба.