Оля Полякова повідомила, що після хвилі реакцій на інтерв’ю Раміні Есхакзай планує захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді через поширення інформації, яку вона вважає неправдивою. Відповідне відеозвернення вона опублікувала в інстаграмі.

Я співачка. Моє місце – на сцені. Але я вільна людина і маю право говорити про те, що для мене важливо. Я вірю в європейську, демократичну Україну, у перемогу української армії над путінською Росією, у відновлення нашої країни та в повагу до прав, свобод і законів,

– сказала артистка.

Полякова підкреслила, що від своїх слів та переконань не відмовляється, а вибачається лише через некоректно вжите слово "концтабір".

Після виходу інтерв’ю Раміни Есхакзай, як каже артистка, частину її висловлювань почали виривати з контексту та інтерпретувати як оцінку роботи територіальних центрів комплектування. Поширення інформації, яку вона вважає неправдивою, обурило Олю. Як і те, що її начебто змушували змінювати позицію чи публічно перепрошувати.

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За словами співачки, відповідний позов буде подано, зокрема, проти журналістки Яніни Соколової. Полякова не виключає й інших судових звернень.

Критика – це нормально. Але брехня – ненормально. За поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду,

– підсумувала Оля Полякова.

Раніше резонансні висловлювання Олі Полякової про ситуацію в Україні неочікувано підтримав Дмитро Кулеба.