Оля Полякова показалася з молодшою донькою у Львові: рідкісні кадри з 13-річною Алісою

Співачка Оля Полякова поділилась кількома рідкісними фото та відео з 13-річною донькою Алісою. Разом із зірковою мамою дівчинка приїхала до Львова.

Полякова показала, як проводить час з Алісою. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм співачки.

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Оля Полякова поселилась з донькою в одному з готелів Львова, який розташований в центрі міста. Співачка показала їхній номер, а також вигляд з вікна – можна побачити ЛНУ імені Івана Франка та парк.

Оля Полякова приїхала у Львів з донькою / відео з інстаграму співачки

Полякова поділилась спільними фото з Алісою, зробленими на фоні львівських краєвидів. Мама та донька також показалися біля церкви Святих Ольги і Єлизавети.

Оля Полякова та Аліса / Фото з інстаграму співачки:

Полякова з донькою біля церкви Святих Ольги і Єлизавети / відео з інстаграму співачки:

Варто зазначити, що Аліса – молодша донька Олі Полякової та Вадима Буряковського. Подружжя також виховує доньку Марію, якій 2 березня виповнилося 20 років.

Нагадаємо, вчора телеведучий Олександр Педан поділився фото з донькою Валерією. 25 березня дівчині виповнилося 20 років, тож він привітав її з днем народження в інстаграмі.