Відповідний допис Педан опублікував у своєму інстаграмі, пише Show 24. У коментарях люди також вітають Валерію з днем народження.
Теж цікаво Анна Сагайдачна зізналась, чому не вийшла заміж за батька своєї доньки
Лєрусі 20! Неочікувано швидко, але неймовірно кайфово пролетів час. Завжди пишався і буду тішитись твоїм успіхам. Люблю безмежно,
– підписав фото Олександр Педан.
Крім того, телеведучий подякував дружині Інні за доньку.
Валерію вітають у коментарях
- "Красуня, вітаю".
- "Вітаю красиву і ніжну! Нехай все бажане здійсниться!"
- "Вітаю щиро! Неймовірно красиві".
- "З іменинницею! Бажаю здоров'я", – написав Дядя Жора.
- "Дуже гарна у вас донька!"
В інстаграм-сторіс Олександр Педан також виставив фотографії, на яких можна побачити і його дружину Інну та двох їхніх дітей: доньку Валерію та сина Марка.
Вся родина в зборі. Найкращий день народження – у своїх дітей,
– написав телеведучий.
Олександр Педан поділився фото в сторіс / Скриншот з інстаграму
Що відомо про сім'ю Олександр Педана
- Нагадаємо, що Олександр Педан познайомився зі своєю майбутньою дружиною Інною ще у шкільні роки. Вони обоє грали у КВК, але у різних командах. Доля знову їх звела у студентські роки.
- У 2003 році Олександр та Інна одружилися. У цьому шлюбі народилося двоє дітей: донька Валерія та син Марк. Дівчина навчається в Українському католицькому університеті, а хлопчик ходить до школи.
Раніше Олександр Педан розповів, що хотів знятися в шоу "Форт Буаяр", але його не запросили. У 2004 році у культовому телешоу знялися його колеги з КВК: Сергій Стахов ("Лось") і Вадим Мичковський ("Дядя Жора").