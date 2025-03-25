Відповідний допис Педан опублікував у своєму інстаграмі, пише Show 24. У коментарях люди також вітають Валерію з днем народження.

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Лєрусі 20! Неочікувано швидко, але неймовірно кайфово пролетів час. Завжди пишався і буду тішитись твоїм успіхам. Люблю безмежно,

– підписав фото Олександр Педан.

Крім того, телеведучий подякував дружині Інні за доньку.

Валерію вітають у коментарях

"Красуня, вітаю".

"Вітаю красиву і ніжну! Нехай все бажане здійсниться!"

"Вітаю щиро! Неймовірно красиві".

"З іменинницею! Бажаю здоров'я", – написав Дядя Жора.

"Дуже гарна у вас донька!"

В інстаграм-сторіс Олександр Педан також виставив фотографії, на яких можна побачити і його дружину Інну та двох їхніх дітей: доньку Валерію та сина Марка.

Вся родина в зборі. Найкращий день народження – у своїх дітей,

– написав телеведучий.

Олександр Педан поділився фото в сторіс / Скриншот з інстаграму

Що відомо про сім'ю Олександр Педана

Нагадаємо, що Олександр Педан познайомився зі своєю майбутньою дружиною Інною ще у шкільні роки. Вони обоє грали у КВК, але у різних командах. Доля знову їх звела у студентські роки.

У 2003 році Олександр та Інна одружилися. У цьому шлюбі народилося двоє дітей: донька Валерія та син Марк. Дівчина навчається в Українському католицькому університеті, а хлопчик ходить до школи.

Раніше Олександр Педан розповів, що хотів знятися в шоу "Форт Буаяр", але його не запросили. У 2004 році у культовому телешоу знялися його колеги з КВК: Сергій Стахов ("Лось") і Вадим Мичковський ("Дядя Жора").