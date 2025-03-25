Про це Сагайдачна розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише Show 24. Акторка зазначила, що коханий освідчився їй відразу, як вони почали зустрічатися, та сказав, що "шукав її все життя".

До речі Анна Сагайдачна зізналася, що була заміжня двічі: акторка розкрила деталі першого шлюбу

Анна Сагайдачна пригадала, що чоловік запитував, чому вона не готова виходити заміж. На що акторка відповіла, що тільки розлучилася з Євгеном Третяком.

Я була самотньою вже досить давно. Коли Женя написав мені, що тепер ми офіційно розлучені, я в той день в пологовому була, у мене кума народжувала, і я кажу: "Танька, я розлучена". Тобто це навіть не було для мене якоюсь подією, бо я вже давно була сама,

– поділилась Сагайдачна.

Анна сказала коханому, аби вони почекали з одруженням, адже це не впливає на їхні стосунки. Вона тільки отримала документ про розлучення, тому не хотіла одразу бігти в РАЦС.

Інтерв'ю з Анною Сагайдачною: дивіться відео онлайн

Чому Анна Сагайдачна приховує коханого

Анна Сагайдачна також зізналась, що приховує батька своєї доньки, оскільки боїться критики. Акторка вважає, що зараз люди не дуже радіють чужому щастю, а багато хто зосереджений на своєму горі.

Сагайдачна прийняла рішення поки що оберігати особисте життя від публічності та навіть відмовилася розсекречувати ім'я нинішнього обранця. Водночас акторка додала, що вже готова до заміжжя та хоче зіграти весілля, тож якщо коханий знову їй освідчиться, Анна скаже "так".

Коротко про особисте життя Анни Сагайдачної