Оля Цибульська показала рідкісне фото з мамою та братом

У своєму Instagram співачка присвятила мамі Наталії щемливе привітання з нагоди дня народження. Цибульська зізналася, що найбільше цінує справжність, яку мама змогла виховати у своїх дітях.

З нагоди свята Оля поділилася рідкісним кадром із дитинства в своєму блозі. На знімку ще зовсім маленька Оля позує разом із братом і молодою мамою.

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Привітання для мами від Олі Цибульської

В часи штучного інтелекту я дуже тішусь, що маю справжнє. Справжню любов, яку ти виростила в нас з братом, – написала артистка.



Оля Цибульська з мамою та молодшим братом / Фото Інстаграм зірки



Також вона подякувала мамі за мудрість, підтримку й силу, з якою та пережила непростий рік. Оля побажала їй не боятися мріяти, подорожувати, творити й дозволяти собі бути щасливою.

На теплі слова доньки відповіла й сама іменинниця. Наталія зізналася, що найбільшою цінністю для неї залишається родина, а їхня сила – у любові, щирості та єдності.

Під дописом швидко зібралися сотні привітань від шанувальників. До них приєднався й співак DZIDZIO, який коротко, але щиро побажав мамі Цибульської здійснення всіх мрій.

Також свіжим фото з рідними з підписниками поділилась "Мама Вєрки Сердючки".