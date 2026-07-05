На фото 57-річна Інна Білоконь разом із чоловіком та дворічною онучкою гуляє лавандовим полем, проводить час біля басейну й просто насолоджується літом.

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Інна Білоконь показала як виглядає її онучка

Наше літо, – лаконічно підписала серію світлин акторка.



Інна Білоконь з онукою на лавандовому полі / Фото Інстаграм зірки



Нагадаємо, Інна Білоконь багато років виступає разом з Андрієм Данилком і є невіддільною частиною образу Вєрки Сердючки.

Поза сценою вони давно дружать, а сама акторка вже понад два роки насолоджується ще однією важливою роллю – роллю бабусі. І, схоже, вона їй пасує не менше, ніж образ легендарної "мами Сердючки".

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