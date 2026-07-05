На фото 57-летняя Инна Белоконь вместе с мужем и двухлетней внучкой гуляет по лавандовому полю, проводит время у бассейна и просто наслаждается летом.

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Инна Белоконь показала, как выглядит ее внучка

"Наше лето", – лаконично подписала серию снимков актриса.



Инна Белоконь с внучкой на лавандовом поле / Фото из инстаграма звезды



Напомним, Инна Белоконь много лет выступает вместе с Андреем Данилко и является неотъемлемой частью образа Верки Сердючки.

За пределами сцены они давно дружат, а сама актриса уже более двух лет наслаждается еще одной важной ролью – ролью бабушки. И, похоже, она ей идет не меньше, чем образ легендарной "мамы Сердючки".

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