Итак, на этом фоне 24 Канал расскажет о некоторых украинских знаменитостях, которые всей душой обожают спорт. Например, блогерша Даша Квиткова, которая активно поддерживает физическую форму, вышла замуж за футболиста Владимира Бражка. Их семью теперь по-настоящему можно назвать спортивной.

Спортсмены среди украинских знаменитостей

Леся Никитюк

Кто не знал, так Леся Ивановна не только телеведущая, певица и актриса, она имеет звание мастера спорта по плаванию. Еще в дошкольном возрасте знаменитость начала посещать секцию плавания, однако своего будущего в спорте не видела.

Но все же плавание очень помогло ей во время беременности. Она делилась, что это подойдет далеко не всем, поэтому стоит внимательно относиться к своему самочувствию.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей

Александр Педан

Известный украинский телеведущий – фанат экстремальных видов спорта (за свою жизнь он попробовал более 30 различных видов). Среди своих любимых увлечений Педан выделяет вейкбординг, вейксерфинг, хайкинг, скалолазание и сноубординг.

В постоянный ритм жизни входят бег, езда на велосипеде и падел-теннис. Интересным фактом является то, что у мужчины даже есть собственное общественное движение "JuniorS", главная цель которого – популяризировать в украинских школах чирлидинг, фрисби, флорбол, петанк и регби.

Кроме того, Александр является соучредителем клуба "Второе дыхание", который занимается психологической и физической реабилитацией украинских ветеранов с помощью экстремальных видов активности, таких как восхождение в горы и рафтинг.

Александр Педан / Фото из инстаграма телеведущего

Игорь Гроховский

В 2014 году Гроховский стал победителем проекта "Голос страны". Но, возможно, не все знают, что артист – бывший футболист киевского "Динамо". Существует вероятность, что если бы не травма, полученная спортсменом, он бы и не вышел на сцену песенного шоу.

Я не хотел бросать футбол, но так случилось, что моя травма спины заставила меня переключиться на музыку. Это произошло во время сборов, когда мне было 14 лет. Потом целый год восстанавливался. Было тяжело, ведь я только что стал чемпионом Украины. Лечился, проходил реабилитацию, потом у меня случился рецидив, и тогда я понял, что нужно восстанавливаться,

– откровенно рассказал Игорь в 2024 году.

Кстати, сегодня исполнитель проживает в Великобритании и продолжает работать над новыми альбомами.

Игорь Гроховский / Фото из инстаграма певца

Василий Вирастюк

Очевидно, что Вирастюк сделал себе имя благодаря достижениям в спорте, а уже позже начал довольно часто появляться на телевидении. Еще в начале 2000-х годов он начал заниматься силовым многоборьем STRONGESTMAN, а через два года завоевал титул "Самого сильного в Центральной Европе".

Василий Вирастюк / Фото из инстаграма спортсмена

Среди известных людей есть и те, кто, возможно, и не посвящает себя спорту, однако является преданным поклонником футбола, который сейчас занимает первые полосы газет.