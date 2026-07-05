Тож на фоні цього 24 Канал розповість про деяких українських селебреті, які всією душею обожнюють спорт. До прикладу, блогерка Даша Квіткова, яка активно підтримує фізичну форму, вийшла заміж за футболіста Володимира Бражка. Їхню сім'ю тепер по-справжньому можна назвати спортивною.

Спортсмени серед українських знаменитостей

Леся Нікітюк

Хто не знав, то Леся Іванівна не тільки телеведуча, співачка й акторка, вона має звання майстра спорту з плавання. Ще у дошкільному віці знаменитість почала відвідувати секцію плавання, однак своє майбутнє у спорті не бачила.

Та все ж плавання їй дуже допомогло під час вагітності. Вона ділилась, що це підійде далеко не всім, тому варто обережно ставитись до свого самопочуття.

Леся Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої

Олександр Педан

Відомий український телеведучий є фанатом екстремальних видів спорту (за своє життя він спробував понад 30 різних видів). Серед найбільших уподобань Педан виділяє вейкбординг, вейксерфінг, хайкінг, скелелазіння та сноубординг.

У постійний ритм життя входять біг, їзда на велосипеді та падел-теніс. Цікавим фактом є те, чо чоловік навіть має власний громадський рух "JuniorS", у якого головна мета – популяризувати в українських школах чирлідинг, фризбі, флорбол, петанк і регбі.

Крім того, Олександр є співзасновником клубу "Друге дихання", який займається психологічною та фізичною реабілітацією українських ветеранів через екстремальні види активностей, такі як сходження в гори та рафтинг.

Олександр Педан / Фото з інстаграму телеведучого

Ігор Гроховський

У 2014 році Гроховський став переможцем проєкту "Голос країни". Та, можливо, не всім знають, що артист – колишній футболіст київського "Динамо". Є ймовірність, що якби не травма, яку отримав спортсмен, то він би і не прийшов на сцену співочого шоу.

Я не хотів кидати футбол, але так сталося, що моя травма спини переключила мене на музику. Це сталося під час зборів, у віці 14 років. Потім цілий рік відновлювався. Було важко, адже я тільки став чемпіоном України. Лікувався, реабілітувався, потім у мене рецидив стався, і вже я зрозумів, що потрібно відновлюватися,

– відверто розповів Ігор у 2024 році.

До речі, сьогодні виконавець проживає у Великій Британії і продовжує працювати над новими альбомами.

Ігор Гроховський / Фото з інстаграму співака

Василь Вірастюк

Очевидно, що своє ім'я Вірастюк зробив завдяки досягненню у спорті, а вже пізніше почав частенько з'являтись на телебаченні. Ще на початку 00-х років чоловік почав займатись силовим багатоборством STRONGESTMAN, а за два роки виборов титул "Найсильнішого у Центральній Європі".

Василь Вірастюк / Фото з інстаграму спортсмена

Серед відомих людей є і ті, хто, можливо, і не присвячує себе спорту, однак є відданим шанувальником футболу, який зараз займає перші шпальти.