Оля Цибульська показала фото з чоловіком, якого роками приховувала від публіки

Оля Цибульська поділилася давнім знімком зі своїм чоловіком, бізнесменом Сергієм Грисюком. Співачка нечасто публікує спільні кадри, а цього разу показала фото, яке зберігає в телефоні найдовше.

Своїм найстарішим знімком із галереї телефону виконавиця поділилася з підписниками в інстаграмі. На світлині закохані щиро усміхаються, дуріють перед камерою та насолоджуються спільним часом.

Знаменитість та бізнесмен перебувають у стосунках вже неймовірні 27 років, з яких 11 живуть в офіційному шлюбі. Вони почали зустрічатися ще у далекому 1999 році, а весілля зіграли у серпні 2015-го.

Оля Цибульська з чоловіком / фото cybulskaya

Попри такий тривалий роман, артистка ретельно оберігала своє особисте життя від сторонніх очей. Вона не розкривала імені обранця і лише у 2022 році наважилася публічно зізнатися, з ким насправді будує сім'ю та виховує спільного сина Нестора.

На початку жовтня зірка відверто розповіла, як різко схудла після трагічної втрати батька. Через сильний стрес вона втратила апетит, але згодом знайшла порятунок у спорті та фізичних навантаженнях.