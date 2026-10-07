В інтерв'ю виданню OBOZ.UA Цибульська розповіла, що на розпитування про втрату ваги часто віджартовується про "молодого коханця". Проте насправді поштовхом до змін стала трагічна подія в родині – смерть її батька. Через сильний стрес співачка втратила апетит, бажання працювати та будувати плани.

Аби впоратися з емоційним виснаженням, психологиня та лікар порадили Олі виводити стрес через тіло – більше рухатися та займатися спортом. Згодом артистка побачила перші результати в дзеркалі, які її неабияк мотивували.

Зараз триває друга частина мого всеукраїнського туру, і фізично мені набагато легше. Бо під час минулої частини туру вже після третьої пісні задихалася. А зараз можу легко співати, рухатися, танцювати,

– зізналася зірка.

Додатковою мотивацією для Цибульської стали невдалі фотографії з її концертів, зроблені глядачами з партеру. Співачка зазначила, що хоч бачити власні недоліки фігури на кадрах було складно, саме ці знімки буквально змусили її "закрити рот" і взятися за себе.

Насправді я навіть тим людям, хто фотографував мене на концертах з партеру, ще й знизу, вдячна. Вони буквально змусили мене закрити рот. Я навіть ці фотографії викладала у себе в Instagram: ось я, ось моє тіло, ось ці складки – усе як є. Це було, звісно, жесть. Але, мабуть, мені потрібно було це побачити,

– додала Оля.

Виступ Цибульської / скриншот з відео

Відреагувала артистка і на закиди хейтерів про те, що її нова стрункість – це результат модних препаратів для схуднення, а не спорту.

Перш за все, хочу сказати, що не вважаю препарати чимось поганим. Якщо лікарський засіб перевірений, призначений медиком і справді потрібен людині, не бачу в цьому нічого ганебного,

– наголосила співачка.

Оля Цибульська зараз / фото з інстаграму

Нещодавно Оля Цибульська показала архівні фото з братом та як вони змінилися з роками.



