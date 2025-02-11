У мене немає жодної секунди спокою, – Ада Роговцева про війну та онука, який служить у війську

Олексій Степанков-Ткаченко, онук відомої актриси Ади Роговцевої, до початку повномасштабного вторгнення працював оператором-постановником, утім після 24 лютого 2022 року став на захист України. Днями про військового згадала його зіркова бабуся.

Про Олексія Ада Роговцева розповіла під час інтерв'ю Сергію Жадану. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Хартії".

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Актриса наголосила: бійці, які повертаються з фронту, змінюються. Ада Роговцева навела простий приклад – коли вона поруч з онуком втомлено зітхає "Уфффф", цей звук може викликати в нього асоціації зі свистом снарядів.

В мене немає жодної секунди спокою. Це я не брешу. Я начебто зроблена з цієї тривоги й бажання захисту,

– зауважила акторка.

Крім того, вона висловилась про те, що важливо підтримувати не лише військовослужбовців, які повертаються з бойових дій, а й сім'ї, до яких вони повертаються.

І мені здається, що ми зовсім не приділяємо уваги тим, до кого повертаються з війни. Тому що ми не беремо до уваги, які вони, як їх треба плекати, як їх треба розкласти, а ми до них з якимись такими вимогами. От мені здається, що жінки мають тільки-тільки дарувати любов, обігрівати, пестити. А також і батьки, і діти. Ми дійшли до того, що українці хороші, але треба ставати ще кращими,

– пояснила Роговцева.

Інтерв'ю з Адою Роговцевою: дивіться відео онлайн

Зауважимо, вся родина Ади Роговцевої активно долучилася до захисту України під час великої війни. Так, окрім онука Олексія, добровольцем на війну з Росією пішов зять акторки, чоловік її доньки Катерини Степанкової. Інші члени її сім'ї волонтерять.