В образі за понад 1,8 мільйона гривень: онука Ротару серед найстильніших гостей Тижня моди

У Парижі стартував Тиждень високої моди, під час якого провідні світові бренди представляють свої колекції сезону осінь-зима 2026/2027. Першим це зробив модний дім Schiaparelli.

Серед гостей показу була онука української співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко. Її образ відзначило американське видання The Zoe Report, до списку найстильніших гостей Тижня високої моди.

Образи гостей тут можна було умовно розділити на дві крайнощі: одні обрали епатажні вбрання, що перегукувалися з фантазійною естетикою колекції бренду. Серед них була інфлюенсерка та модель Софія Ів… (під цим ім'ям Євдокименко працює в модельній індустрії, – 24 Канал). Інші ж, навпаки, зробили ставку на стриманий стиль,

– йдеться в матеріалі.

Який вигляд мала онука Софії Ротару на Тижні моди в Парижі

Образ дівчини складався з яскраво-червоного безрукавного топу у рубчик зі скульптурним коміром та рюшами за 4800 євро, причому одягла вона його задом наперед, щоб це ефектніше виглядало.

Верх Євдокименко поєднала з кремовими широкими штанами зі складками та чорним поясом за 2900 євро, а також бежевими замшевими підборами.

До цього вбрання модель додала ще два масивні золоті браслети у вигляді пензликів загальною вартістю 15 тисяч євро та золоту сумочка у формі долоні на серці за 14 тисяч євро.

У сукупності весь look Софії Євдокименко коштує орієнтовно 37 тисяч євро – це більш як 1,8 мільйона гривень.

Варто зазначити, що поки модель підкорює європейські подіуми, її знаменита бабуся веде доволі закритий спосіб життя. Нещодавно Софія Ротару коротко відреагувала на масований обстріл Києва.