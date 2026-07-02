Знаменита співачка не змогла залишитися осторонь цієї біди. У своїх Instagram-stories Софія Михайлівна поділилася моторошними кадрами понівечених будівель.

До слова Не Ротару: хто насправді першим виконав "Червону руту"

Артистка була лаконічною: вона лише вказала дату трагедії – 2 липня, та додала до фото смайлик у вигляді розбитого серця, який красномовно передає весь біль. Через цей страшний злочин 3 липня у Києві офіційно оголосили Днем жалоби.

Розповідь Софії Ротару / фото з інстаграму

Від початку повномасштабного вторгнення Ротару обрала для себе максимально непублічний спосіб життя. Вона не дає інтерв'ю та не з'являється на світських заходах.

Проте зірка завжди реагує на цинічні обстріли міст та публічно вшановує важливі для нашої країни дати.

До речі, як раніше розповідала її сестра, весь цей час легендарна артистка нікуди не виїжджала – вона перебуває в Україні та живе у своєму будинку під Києвом.



