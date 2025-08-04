Телеведучий і військовослужбовець Орест Дрималовський повідомив про свій останній день у 79-й десантно-штурмовій бригаді. У цьому підрозділі він служив півтора року.

І тепер написав щирий допис про цей період свого життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ореста Дрималовського.

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Орест Дрималовський зазначив, що служба у 79-й десантно-штурмовій бригаді стала для нього важливим етапом в житті. Він також подякував своїм побратимам, команді зв'язківців і всім, хто підтримував його під час служби.

Дякую за цю школу життя. За досвід. За донбаські пригоди. За справжнє десантне братерство, яке ніде не пізнається так, як на фронті. Дякую усім, хто підтримував і продовжує підтримувати нашу бригаду – ви є опорою для наших воїнів,

– написав військовий.

Водночас Орест наголосив, що не залишає лав Збройних сил України. Він продовжить свою військову службу, щоправда, вже в іншому підрозділі. Про нову посаду чи напрямок поки не розголошує.

Для довідки! До повномасштабної війни Орест Дрималовський був відомий як телеведучий, зокрема працював на регіональних каналах. У лютому 2024 року він мобілізувався.

Нагадаємо, у травні цього року телеведучого Геннадія Попенка офіційно демобілізували, а нещодавно стало відомо, що він долучився до команди Міністерства у справах ветеранів України, де тепер працює речником.