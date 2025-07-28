Стало відомо, що саме входитиме до його обов'язків і чому це важливо. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Мінветеранів України.

Вас також може зацікавити Не вважаю себе "героєм", – син Грубича показав фото після ампутації та зізнався, як почувається

Як виявилося, Геннадій Попенко буде розповідати про роботу Міністерства у справах ветеранів України та допомагати налагоджувати спілкування між державою та ветеранами.

Робота речника – багатозадачна. Це й пояснення нових державних сервісів, і участь у підготовці публічних заходів, і реагування на інформаційні запити. А також підтримка в створенні зрозумілої, доступної комунікації, в якій немає зайвої складності або відстороненості,

– повідомили на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Що відомо про службу Геннадія Попенка у війську?