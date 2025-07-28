Стало відомо, що саме входитиме до його обов'язків і чому це важливо. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Мінветеранів України.
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Як виявилося, Геннадій Попенко буде розповідати про роботу Міністерства у справах ветеранів України та допомагати налагоджувати спілкування між державою та ветеранами.
Робота речника – багатозадачна. Це й пояснення нових державних сервісів, і участь у підготовці публічних заходів, і реагування на інформаційні запити. А також підтримка в створенні зрозумілої, доступної комунікації, в якій немає зайвої складності або відстороненості,
– повідомили на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України.
Що відомо про службу Геннадія Попенка у війську?
- У 2022 році телеведучий добровільно приєднався до Збройних сил України. Він виконував обов'язки солдата, брав участь у відбитті атак безпілотників та ракет, допомагав у протидії диверсіям, займався розмінуванням та охороною важливих об’єктів. Пізніше продовжив службу у 59-й окремій мотопіхотній бригаді, а потім – у резервному підрозділі.
- На Запорізькому напрямку Геннадій керував мобільною групою "Культурного десанту" – проєкту, який об'єднує військових із творчими професіями для підтримки морально-психологічного стану побратимів. Команда проводила різноманітні заходи – від історичних лекцій до концертів і кінопоказів, які допомагали не лише підтримувати дух, а й виявляти потреби військових та знаходити шляхи їхнього вирішення.
- Окрім творчої роботи, Геннадій відповідав за організаційні моменти: планування, логістику, забезпечення житлом і харчуванням, а також комунікацію з іншими підрозділами.
- У 2024 році він отримав травму коліна, пройшов операцію та тривалий курс реабілітації, який триває досі. У травні 2025 року Геннадія Попенка офіційно списали зі служби.