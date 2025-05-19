Військовий розповів, які має плани на майбутнє. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Попенка.
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Геннадій поділився, що цей непростий період військової служби залишив по собі не лише спогади, а й наслідки для здоров'я – зокрема пошкоджене коліно. Відомо, що військовий переніс вже декілька операцій. Йому встановили болти й титанові імпланти.
Майже 3 роки тому призвався й от нещодавно списаний з армії на певний термін. На згадку про цей час – біль та титан в коліні. Вже пересуваюся без ковіньки, але біг поки лише сниться. Реально сниться,
– написав телеведучий.
Він додав, що поки не знає, чим буде далі займатися.
Так, є вже рідний "Загублений Світ". Так, є любі кінознімальні майданчики (куди буду намагатися повернутися). Так, є наш волонтерський центр 4.5.0., що виготовляє неймовірні маскувальні сітки. Але ще буду шукати діяльність у напрямку підтримки армії чи ветеранської спільноти,
– зазначив Геннадій.
У своєму зверненні військовий подякував усім, з ким мав честь служити та співпрацювати, і підкреслив, що хоч залишається "на лаві запасних" – готовий повернутися за потреби.
Що відомо про службу Геннадія Попенка в ЗСУ
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор разом із родиною перебував в окупації на Київщині. Після визволення регіону він ухвалив рішення долучитися до лав Збройних Сил України.
- Під час одного з тренувань військовий зазнав важкої травми. Він невдало впав і отримав подвійний перелом колінного суглоба та серйозне ушкодження зв'язок. Зокрема, в нього розірвалася передня хрестоподібна зв'язка, яка фіксує коліно. Як наслідок, він проходив тривалий період відновлення.
- Попенко зізнавався, що під час реабілітації йому пропонували роботу в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), але він не розсекретив, чи погодився на таку роботу.