Військовий розповів, які має плани на майбутнє. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Попенка.

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Геннадій поділився, що цей непростий період військової служби залишив по собі не лише спогади, а й наслідки для здоров'я – зокрема пошкоджене коліно. Відомо, що військовий переніс вже декілька операцій. Йому встановили болти й титанові імпланти.

Майже 3 роки тому призвався й от нещодавно списаний з армії на певний термін. На згадку про цей час – біль та титан в коліні. Вже пересуваюся без ковіньки, але біг поки лише сниться. Реально сниться,

– написав телеведучий.

Він додав, що поки не знає, чим буде далі займатися.

Так, є вже рідний "Загублений Світ". Так, є любі кінознімальні майданчики (куди буду намагатися повернутися). Так, є наш волонтерський центр 4.5.0., що виготовляє неймовірні маскувальні сітки. Але ще буду шукати діяльність у напрямку підтримки армії чи ветеранської спільноти,

– зазначив Геннадій.

У своєму зверненні військовий подякував усім, з ким мав честь служити та співпрацювати, і підкреслив, що хоч залишається "на лаві запасних" – готовий повернутися за потреби.

Що відомо про службу Геннадія Попенка в ЗСУ