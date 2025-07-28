Стало известно, что именно будет входить в его обязанности и почему это важно. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Минветеранов Украины.
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Как оказалось, Геннадий Попенко будет рассказывать о работе Министерства по делам ветеранов Украины и помогать налаживать общение между государством и ветеранами.
Работа спикера – многозадачная. Это и объяснение новых государственных сервисов, и участие в подготовке публичных мероприятий, и реагирование на информационные запросы. А также поддержка в создании понятной, доступной коммуникации, в которой нет лишней сложности или отстраненности,
– сообщили на официальном сайте Министерства по делам ветеранов Украины.
Что известно о службе Геннадия Попенко в армии?
- В 2022 году телеведущий добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. Он выполнял обязанности солдата, участвовал в отражении атак беспилотников и ракет, помогал в противодействии диверсиям, занимался разминированием и охраной важных объектов. Позже продолжил службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, а затем – в резервном подразделении.
- На Запорожском направление Геннадий руководил мобильной группой "Культурного десанта" – проекта, который объединяет военных с творческими профессиями для поддержки морально-психологического состояния собратьев. Команда проводила различные мероприятия – от исторических лекций до концертов и кинопоказов, которые помогали не только поддерживать дух, но и выявлять потребности военных и находить пути их решения.
- Кроме творческой работы, Геннадий отвечал за организационные моменты: планирование, логистику, обеспечение жильем и питанием, а также коммуникацию с другими подразделениями.
- В 2024 году он получил травму колена, прошел операцию и длительный курс реабилитации, который продолжается до сих пор. В мае 2025 года Геннадия Попенко официально списали со службы.