Стало известно, что именно будет входить в его обязанности и почему это важно. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Минветеранов Украины.

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Как оказалось, Геннадий Попенко будет рассказывать о работе Министерства по делам ветеранов Украины и помогать налаживать общение между государством и ветеранами.

Работа спикера – многозадачная. Это и объяснение новых государственных сервисов, и участие в подготовке публичных мероприятий, и реагирование на информационные запросы. А также поддержка в создании понятной, доступной коммуникации, в которой нет лишней сложности или отстраненности,

– сообщили на официальном сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Что известно о службе Геннадия Попенко в армии?