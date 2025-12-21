Не тільки "Гомін": кого варто послухати в Органному залі – найріздвянішому місці Львова

Напередодні Різдва українські міста наповнюються магічною атмосферою. Львівський органний зал запрошує львів'ян та гостей міста на святкові концерти у грудні та січні. Там підготували понад 30 подій, що передадуть відчуття свята, дарують радість та умиротворення.

Відвідувачі можуть насолодитися як великими симфонічними концертами, так і камерними вечорами при свічках. Музиканти підготували не лише традиційні колядки, а й ритми танго та джазові імпровізації. Детальніше про програму – розповідаємо далі на 24 Каналі.

Теж цікаво Хор "Гомін" до мурах виконав "Щедрик" у парламенті Австрії

Які концерти варто відвідати в Органному залі?

Львівський органний зал запрошує провести свята у найріздвянішому місці Львова – серед музики, світла й тепла. Зимова програма неабияк насичена різноманітними заходами, тож за час різдвяних подій очікують прийняти понад 10 тисяч відвідувачів.

Хор "Гомін" – Deck the Halls: дивіться відео онлайн

Святкові концерти у Львівському органному залі – про світло, тепло та радість, які дарують нам Різдво та зимові свята. Кожен з нас, українців, сьогодні потребує ментальної підтримки. Провести вечір у комфортній атмосфері Органного залу, слухаючи улюблені мелодії та святкову класику у чудовому виконанні кращих музикантів країни – це ті спогади, які лишаються надовго. І це саме те, що варто дарувати собі та близьким – приємні емоції, хвилини радості та єднання.

На відвідувачів чекають:

різдвяні органні концерти (денні та вечірні при свічках);

різдвяні фортепіанні концерти при свічках;

різдвяна програма від хору "Гомін";

великі симфонічні концерти – різдвяний та новорічний;

особливі камерні програми (Різдво у стилі джаз, у стилі танго, іспанська гітара, святковий вокальний вечір);

також у Західній вежі Органного оновилася експозиція і набула трохи святкового вайбу.

Святковий репертуар Органного залу / Фото пресслужби

Одним із найочікуваніших форматів є концерти при свічках, яких цьогоріч буде рекордно багато, Це і традиційні органні концерти, і фортепіано при свічках, а також інші склади,

– говорить один з директорів Львівського органного залу Тарас Демко.

"Тиха ніч": дивіться відео онлайн

Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під диригуванням Івана Остаповича приготував великі святкові програми, серед яких новорічна. Нею можна насолодитися 27 грудня.

Звучатиме легка та святкова європейська класика, яка міцно асоціюється з балами, маскарадами та новорічними святами,

– додає Іван Остапович, диригент та керівник Органного залу.

Почути щось нове та незвичне пропонують на концертах:

27 грудня – Jazz Christmas Night від Київського квартету саксофоністів;

5 і 6 січня – "Джазовий концерт при свічках" від дуету Роман Клепуц (фортепіано) та Андрій Кізім (саксофон);

10 січня – "Різдво у ритмі танго" від FueGo Orchestra.

Цього року до різдвяних виступів залучили талановитих музикантів з різних куточків України. Ознайомитися з повним репертуаром та придбати квитки на концерти Органного можна за посиланням.

Благодійна мета і концерти хору "Гомін"

Не лише на святковий період, але й протягом року Органний зал відкритий для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Ці категорії можуть відвідати події Органного можна безплатно за попереднім записом та за наявності вільних місць. Деталі можна дізнатися на рецепції.

Цікаво! У Львівського органного залу є ютуб-канал Ukrainian Live Classic, де можна почути записи з концертів, зокрема й колядки у виконанні "Гомону". Тож якщо ви не встигли придбати квитки на святкові виступи хору – влаштуйте вечір музики вдома.

У святковий період хор "Гомін" дасть три концерти в Органному залі, але всі квитки на ці виступи вже продані. Після того як влітку цього року до "Гомону" прийшла мегапопулярність, увага до Львівського органного залу значно зросла, адже хор є структурним підрозділом цього закладу.

Хор "Гомін" – "Щедрик": дивіться відео онлайн

Та варто зазначити, що ажіотаж на концертах Органного у різдвяний період – не новизна. Подія "Новий рік в Органному" 31 грудня вже традиційно проходить з аншлагом, органні різдвяні концерти також популярні серед відвідувачів, адже лише на них можна почути, як звучить справжнє європейське Різдво.

Львівський органний зал вітає всіх українців з прийдешніми святами та бажає миру, злагоди, затишку і позитивних емоцій.