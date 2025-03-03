Едріан Броуді перед отриманням Оскара кинув у зал використану жуйку: вірусне відео з церемонії

Після церемонії нагородження Оскар-2025 голлівудський актор Едріан Броуді потрапив у заголовки ЗМІ не лише через свою перемогу на кінопремії. Під час події стався конфуз, який потрапив в об'єктиви камер.

Річ у тім, що Едріан Броуді безпосередньо перед отриманням статуетки кинув використану жувальну гумку своїй партнерці Джорджині Чапман. Цей фрагмент вже завірусився в мережі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Так, після того, як оголосили переможця Оскара-2025 у номінації "Найкраща чоловіча роль", Едріан Броуді попрямував на сцену, проте несподівано зупинився, щоб вийняти з рота жувальну гумку. Його кохана, Джорджина Чапман, миттєво відреагувала, вибігши вперед. Актор швидко кинув жуйку Чапман, яка вправно зловила її.

Відео цього моменту, на момент написання матеріалу, зібрало понад 1,5 мільйона переглядів у тіктоці видання The Daily Mail та близько 55 тисяч лайків.

Нагадаємо, Едріан Броуді отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі "Бруталіст".

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Під час своєї промови на церемонії нагородження актор згадав про війни та підкреслив важливість боротьби з ненавистю в сучасному світі.