Знаменита панк-співачка Патті Сміт втратила свідомість на сцені

78-річна американська панк-співачка Патті Сміт втратила свідомість на сцені під час свого виступу у Бразилії, який відбувся в середу. Потім вона повернулася до глядачів, аби попросити вибачення за те, що концерт довелося закінчити раніше.

Користувачі у соцмережах публікують відео цього моменті, де видно, що артистка лежить на сцені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Патті Сміт кілька хвилин лежала на сцені, поки їй не надали допомогу. Згодом виконавицю забрали на кріслі колісному. Концерт проходив у театрі Cultura Artística, що в місті Сан-Паулу. Там повідомили, що останніми днями у жінки була сильна мігрень, вона відчувала запаморочення під час виступу.

За нею доглядають найкращі лікарі та наша команда,

– йдеться у заяві.

Важливо! Відео, як Патті Сміт знепритомніла на сцені дивіться за посиланням.

У Сан-Паулу Патті Сміт разом з колективом Soundwalk Collective презентувала проєкт Correspondences. Зазначається, що артистка знепритомніла приблизно через 30 хвилин після того, як почався виступ.

На жаль, я захворіла, і лікар сказав, що я не можу закінчити. Тож нам доведеться щось вигадувати. І я почуваюсь дуже погано,

– сказала Сміт, коли повернулася за сцену на кріслі колісному.

Патті Сміт звернулася до глядачів: дивіться відео онлайн

Патті Сміт вийшла на зв'язок в інстаграмі

Згодом артистка написала в інстаграмі допис, у якому зазначила, що почувається добре. Патті Сміт підтвердила, що у неї запаморочилося в голові після того, як страждала на мігрень. Жінка підкреслила, що інформація про її стан здоров'я, яка поширюється у пресі та соціальних мережах, є перебільшеною.

Наприкінці виконавиця додала, що цей інцидент не заслуговує на таку увагу, та подякувала всім за турботу.