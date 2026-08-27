"Ти не моя, я не твій": Павло Табаков презентував ліричну пісню на слова Івана Франка

До 170-річчя від дня народження Івана Франка співак Павло Табаков підготував особливий музичний подарунок. Переможець проєктів "Шанс" та "Голос країни" записав пісню на слова українського класика та надав його любовній ліриці сучасного звучання.

Композиція отримала назву "Ти не моя, я не твій" – це рядок із поезії Франка. Трек уже доступний на всіх стримінгових платформах, зокрема на ютуб-каналі Павла Табакова.

За основу пісні артист взяв ліричний вірш "Де я не йду, що не почну". Він увійшов до поетичної збірки Івана Франка "Із днів журби", яка була опублікована у 1900 році.

Для мене велика честь озвучити слова Каменяра. У шкільних хрестоматіях Франко часто видається занадто академічним. Але, якщо вчитатися, то його любовна лірика – це ж чистий емоційний надрив, драма людини, яка кохає всупереч усьому,

– зазначив Павло Табаков.

Артист також додав, що слова, написані майже 130 років тому, сьогодні особливо відгукуються українцям. Адже через війну розлука стала для багатьох суворою реальністю.

Павло Табаков – "Ти не моя, я не твій": дивіться відео онлайн

Офіційна прем'єра пісні відбулася 27 серпня – у день народження Івана Франка. А вже 28 серпня Павло Табаков виконає композицію наживо на батьківщині письменника – у селі Нагуєвичі на Львівщині. Виступ відбудеться в межах гала-концерту Першого всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Франко єднає".

До слова, це не перше звернення артиста до творчості українських класиків. У репертуарі Табакова також є авторські композиції на вірші Тараса Шевченка "Борітеся – поборете" та Василя Симоненка "Україно моя".

До речі, раніше ми зібрали добірку про те, як звучать народні пісні у виконанні сучасних українських артистів.