Композиция получила название "Ты не моя, я не твой" – это строка из стихотворения Франко. Трек уже доступен на всех стриминговых платформах, в том числе на YouTube-канале Павла Табакова.

За основу песни артист взял лирическое стихотворение "Куда бы я ни пошел, что бы ни начал". Оно вошло в поэтический сборник Ивана Франко "Из дней печали", который был опубликован в 1900 году.

Для меня большая честь озвучить слова Каменяра. В школьных хрестоматиях Франко часто кажется слишком академичным. Но, если вчитаться, то его любовная лирика – это же чистый эмоциональный надрыв, драма человека, который любит вопреки всему,

– отметил Павел Табаков.

Артист также добавил, что слова, написанные почти 130 лет назад, сегодня особенно находят отклик у украинцев. Ведь из-за войны разлука стала для многих суровой реальностью.

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Павел Табаков – "Ты не моя, я не твой": смотрите видео онлайн

Официальная премьера песни состоялась 27 августа – в день рождения Ивана Франко. А уже 28 августа Павел Табаков исполнит композицию вживую на родине писателя – в селе Нагуевичи во Львовской области. Выступление состоится в рамках гала-концерта Первого всеукраинского фестиваля-конкурса "Франко объединяет".

К слову, это не первое обращение артиста к творчеству украинских классиков. В репертуаре Табакова также есть авторские композиции на стихи Тараса Шевченко "Боритеся – поборете" и Василия Симоненко "Украина моя".

Кстати, ранее мы собрали подборку о том, как звучат народные песни в исполнении современных украинских артистов.