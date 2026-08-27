Композиція отримала назву "Ти не моя, я не твій" – це рядок із поезії Франка. Трек уже доступний на всіх стримінгових платформах, зокрема на ютуб-каналі Павла Табакова.

За основу пісні артист взяв ліричний вірш "Де я не йду, що не почну". Він увійшов до поетичної збірки Івана Франка "Із днів журби", яка була опублікована у 1900 році.

Для мене велика честь озвучити слова Каменяра. У шкільних хрестоматіях Франко часто видається занадто академічним. Але, якщо вчитатися, то його любовна лірика – це ж чистий емоційний надрив, драма людини, яка кохає всупереч усьому,

– зазначив Павло Табаков.

Артист також додав, що слова, написані майже 130 років тому, сьогодні особливо відгукуються українцям. Адже через війну розлука стала для багатьох суворою реальністю.

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Павло Табаков – "Ти не моя, я не твій": дивіться відео онлайн

Офіційна прем'єра пісні відбулася 27 серпня – у день народження Івана Франка. А вже 28 серпня Павло Табаков виконає композицію наживо на батьківщині письменника – у селі Нагуєвичі на Львівщині. Виступ відбудеться в межах гала-концерту Першого всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Франко єднає".

До слова, це не перше звернення артиста до творчості українських класиків. У репертуарі Табакова також є авторські композиції на вірші Тараса Шевченка "Борітеся – поборете" та Василя Симоненка "Україно моя".

До речі, раніше ми зібрали добірку про те, як звучать народні пісні у виконанні сучасних українських артистів.