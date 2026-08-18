Сучасні версії народних пісень створювали Ірина Білик, Надя Дорофєєва, MONATIK та інші українські виконавці. Як звучать знайомі мелодії у їхньому виконанні – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, у 2024 році Ірина Білик представила власну версію народної пісні "Цвіте терен". Співачка додала до знайомої мелодії сучасне аранжування та нові звуки, але зберегла її душевність.

Ірина Білик – "Цвіте терен": дивіться відео онлайн

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Цю ж пісню свого часу по-новому виконав MONATIK у межах проєкту Vogue UA #VOICESOFNATION.

"Цвіте терен" у виконанні MONATIK: дивіться відео онлайн

До Vogue UA #VOICESOFNATION долучилися й інші українські артисти. Джамала представила власну версію пісні "Сіно моє, сіно", а Олександра Заріцька з KAZKA виконала лемківську народну пісню "Чом ти не прийшов".

Джамала виконала "Сіно моє, сіно": дивіться відео онлайн

Олександра Заріцька заспівала лемківську народну пісню "Чом ти не прийшов": дивіться відео онлайн

Свою версію "Цвіте терен" також записала Надя Дорофєєва. Композиція увійшла до альбому "ДНК", який об'єднав відомих українських артистів.

DOROFEEVA – "Цвіте терен": дивіться відео онлайн

Окрім DOROFEEVA, до запису альбому "ДНК" долучився також Олег Скрипка, Тіна Кароль, Макс Барських, Артем Пивоваров, ROXOLANA та інші.

Минулого року Артем Пивоваров та Kalush Orchestra разом виконали народну пісню "Підманула". Артисти додали їй сучасного й більш танцювального звучання.

Артем Пивоваров та Kalush Orchestra – "Підманула": дивіться відео онлайн

Раніше Артем Пивоваров записав сучасну версію народної пісні "Місяць на небі".

Артем Пивоваров – "Місяць на небі": дивіться відео онлайн

До цього Співачка NAVKA створила проєкт "Україна в піснях" до якого увійшли 13 народних композицій у сучасному виконанні. Серед них – "Ой у вишневому саду", "Сивий коню", "Пускайте нас", "Вийди, вийди, Іванку" та інші.

До української народної спадщини зверталася й Тоня Матвієнко. Співачка виконала відому весільну пісню "Горіла сосна, палала".

Тоня Матвієнко – "Горіла сосна, палала": дивіться відео онлайн

Раніше ми писали про 5 старих українських пісень, які стали популярні в тіктоці.