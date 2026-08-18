Современные версии народных песен создавали Ирина Билык, Надя Дорофеева, MONATIK и другие украинские исполнители. Как звучат знакомые мелодии в их исполнении – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Так, в 2024 году Ирина Билык представила собственную версию народной песни "Цвіте терен". Певица добавила к знакомой мелодии современное аранжирование и новые звуки, но сохранила ее душевность.

Ирина Билык – "Цвіте терен": смотрите видео онлайн

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Эту же песню в свое время по-новому исполнил MONATIK в рамках проекта Vogue UA #VOICESOFNATION.

"Цвіте терен" в исполнении MONATIK: смотрите видео онлайн

К Vogue UA #VOICESOFNATION присоединились и другие украинские артисты. Джамала представила собственную версию песни "Сіно моє, сіно", а Александра Зарицкая из KAZKA исполнила лемковскую народную песню "Чом ти не прийшов".

Джамала исполнила "Сіно моє, сіно": смотрите видео онлайн

Александра Зарицкая спела лемковскую народную песню "Чом ти не прийшов": смотрите видео онлайн

Свою версию "Цвіте терен" также записала Надя Дорофеева. Композиция вошла в альбом "ДНК", который объединил известных украинских артистов.

DOROFEEVA – "Цвіте терен": смотрите видео онлайн

Помимо DOROFEEVA, к записи альбома "ДНК" присоединились также Олег Скрипка, Тина Кароль, Макс Барских, Артем Пивоваров, ROXOLANA и другие.

В прошлом году Артем Пивоваров и Kalush Orchestra вместе исполнили народную песню "Підманула". Артисты придали ей современное и более танцевальное звучание.

Артем Пивоваров и Kalush Orchestra – "Підманула": смотрите видео онлайн

Ранее Артем Пивоваров записал современную версию народной песни "Місяць на небі".

Артем Пивоваров – "Місяць на небі": смотрите видео онлайн

До этого певица NAVKA создала проект "Украина в песнях", в который вошли 13 народных композиций в современном исполнении. Среди них – "Ой у вишневому саду", "Сивий коню", "Пускайте нас", "Вийди, вийди, Іванку" и другие.

К украинскому народному наследию обратилась и Тоня Матвиенко. Певица исполнила известную свадебную песню "Горіла сосна, палала".

Тоня Матвиенко – "Горіла сосна, палала": смотрите видео онлайн

Ранее мы писали о 5 старых украинских песнях, которые стали популярными в TikTok.