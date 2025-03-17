Павло Зібров шокував зізнанням, що брехав про свій вік: скільки насправді йому років

Павло Зібров здивував шанувальників зізнанням. Він стверджує, що роками приховував свій справжній вік.

І розкрив причину такого рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю артиста у проєкті ТСН "Наодинці".

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Так, за словами Павла Зіброва, насправді йому не 67 років, а 57.

Я хотів пенсію хорошу, мені пообіцяли, що в мене пенсія буде одну – дві тисячі доларів Думаю: "Дай накину ту десятку років". А пенсія не дуже велика, тому, думаю, треба прибрати ці 10 років і бути вже нормально. 57 років мені, і я щаслива людина,

– розповів виконавець.

"Я розумію, що ви зараз жартуєте", – зазначила журналістка.

"Ну, не пройшло, і не надо. Знаєте, є така приказка?", – відповів Зібров.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в інтерв'ю Павло Зібров розсекретив свою пенсію.