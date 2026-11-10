Павло Зібров зізнався, яким хітам української співачки заздрить

Павло Зібров назвав дві пісні української колеги, які охоче виконав би сам. Один із хітів він навіть приміряв на себе – змінив кілька слів у приспіві, щоб заспівати його від імені закоханого чоловіка.

У розмові з Анною Севастьяновою для проєкту "Наодинці з Гламуром" Зібров обрав одразу дві композиції Альони Омаргалієвої. Першою згадав "Не п’яна – закохана", а коли мова зайшла про "Мужчину", жартома додав до рядка з пісні власне ім’я.

Є декілька. Одна з таких – "Ні, я не п’яний, я просто закоханий". Геніальна пісня, просто десятка! "Цей мужчина тільки мій". Так, Павло Зібров мужчина тільки їй. Отакі дві пісні Омаргалієвої просто супер, знахідка!

– сказав співак.

Альона Омаргалієва / фото omargalieva.alena

Обидві пісні мають десятки мільйонів прослуховувань. "Мужчину" прослухали понад 50 мільйонів разів, а "Не п’яна – закохана" – понад 80 мільйонів.

Alena Omargalieva - Мужчина – дивитися кліп онлайн:

Alena Omargalieva – Не П'яна – Закохана – дивитися кліп онлайн:

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