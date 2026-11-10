Павел Зибров признался, каким хитам украинской певицы он завидует

В беседе с Анной Севастьяновой для проекта "Наедине с Гламуром" Зибров выбрал сразу две композиции Алены Омаргалиевой. Первой он упомянул "Не пьяна – влюблена", а когда речь зашла о "Мужчине", в шутку добавил к строке из песни свое имя.

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Есть несколько. Одна из таких – "Нет, я не пьян, я просто влюблен". Гениальная песня, просто десятка! "Этот мужчина только мой". Так, Павел Зибров – мужчина только для нее. Вот эти две песни Омаргалиевой просто супер, находка!– сказал певец.

Алена Омаргалиева / фото omargalieva.alena

Обе песни набрали десятки миллионов прослушиваний. "Мужчину" прослушали более 50 миллионов раз, а "Не пьяна – влюблена" – более 80 миллионов.

Alena Omargalieva – "Мужчина" – смотреть клип онлайн:

Alena Omargalieva – Не пьяна – влюблена – смотреть клип онлайн:

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