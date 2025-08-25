Уже 31 рік разом: Павло Зібров зворушливо звернувся до дружини у важливий для родини день
- 25 серпня родина Зібрових святкує день народження Марини Зібрової та річницю їхнього шлюбу, з чим Павло Зібров зворушливо звернувся до дружини у соцмережах.
25 серпня родина Зібрових святкує два особливих свята – день народження Марини Зібрової та річницю їхнього шлюбу. У цей важливий для сім'ї день Павло Зібров поділився спільними фото з коханою.
Крім того, зворушливо до неї публічно звернувся. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.
Так, Павло Зібров написав довге й щире привітання, де подякував дружині за час, який вони провели разом.
Ти для мене – все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік. Я щиро вдячний тобі за твою мудрість, ніжність, любов, талант, далекоглядність і те тепло, яким ти наповнюєш наш дім. Усі ці роки я прислухався до твоїх порад і бачив, як усе складається якнайкраще, саме так, як ти відчувала,
– написав співак.
Він побажав коханій міцного здоров'я, безмежного щастя, тепла в душі, миру в серці та в країні, радості, гармонії та любові й подякував за найкращий подарунок – їхню доньку Діану.
З тобою життя – це музика, а ти – її найкраща мелодія. Люблю безмежно,
– підсумував Зібров і поділився спільними кадрами з Мариною Зібровою.
Що відомо про стосунки Павла та Марини Зібрових?
- Вони познайомилися у 1992 році на творчому вечорі. 25 серпня 1994 року закохані побралися, а через три роки у пари народилася донька Діана.
- У кожного з них також є діти від попередніх шлюбів: у Павла – син Сергій, у Марини – син Олександр.