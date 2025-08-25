Уже 31 год вместе: Павел Зибров трогательно обратился к жене в важный для семьи день
- 25 августа семья Зибровых празднует день рождения Марины Зибровой и годовщину их брака, с чем Павел Зибров трогательно обратился к жене в соцсетях.
25 августа семья Зибровых празднует два особых праздника – день рождения Марины Зибровой и годовщину их брака. В этот важный для семьи день Павел Зибров поделился совместными фото с любимой.
Кроме того, трогательно к ней публично обратился. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.
Вас также может заинтересовать До слез и мурашек по коже: хор "Гомон" поразил исполнением гимна Украины
Так, Павел Зибров написал длинное и искреннее поздравление, где поблагодарил жену за время, которое они провели вместе.
Ты для меня – все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, и та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год. Я искренне благодарен тебе за твою мудрость, нежность, любовь, талант, дальновидность и то тепло, которым ты наполняешь наш дом. Все эти годы я прислушивался к твоим советам и видел, как все складывается наилучшим образом, именно так, как ты чувствовала,
– написал певец.
Он пожелал любимой крепкого здоровья, безграничного счастья, тепла в душе, мира в сердце и в стране, радости, гармонии и любви и поблагодарил за лучший подарок – их дочь Диану.
С тобой жизнь – это музыка, а ты – ее лучшая мелодия. Люблю безгранично,
– подытожил Зибров и поделился совместными кадрами с Мариной Зибровой.
Что известно об отношениях Павла и Марины Зибровых?
- Они познакомились в 1992 году на творческом вечере. 25 августа 1994 года влюбленные поженились, а через три года у них родилась дочь Диана.
- У каждого из супругов также есть дети от предыдущих браков: у Павла – сын Сергей, у Марины – сын Александр.