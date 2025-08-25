Кроме того, трогательно к ней публично обратился. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

Так, Павел Зибров написал длинное и искреннее поздравление, где поблагодарил жену за время, которое они провели вместе.

Ты для меня – все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, и та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год. Я искренне благодарен тебе за твою мудрость, нежность, любовь, талант, дальновидность и то тепло, которым ты наполняешь наш дом. Все эти годы я прислушивался к твоим советам и видел, как все складывается наилучшим образом, именно так, как ты чувствовала,

– написал певец.

Он пожелал любимой крепкого здоровья, безграничного счастья, тепла в душе, мира в сердце и в стране, радости, гармонии и любви и поблагодарил за лучший подарок – их дочь Диану.

С тобой жизнь – это музыка, а ты – ее лучшая мелодия. Люблю безгранично,

– подытожил Зибров и поделился совместными кадрами с Мариной Зибровой.

Что известно об отношениях Павла и Марины Зибровых?