Авто двічі перекинуло, – Павло Зібров шокував історією про аварію на своїй першій машині

Кожен пам'ятає свій перший досвід за кермом: для когось це були радісні емоції, а хтось відчував страх і хвилювання. Павло Зібров зізнався, що для нього початок кермування мало не був фатальним.

Павло Зібров, який став учасником шоу "Вік на Вік", пригадав одну з перших поїздок за кермом. Він розповів про моторошну ситуацію для Нового каналу, передає Show 24.

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Зірка української естради розповів, що десятки років тому з ним сталася страшна аварія. Однак все завершилось добре.

Моя перша машина – "Жигулі". Сів у неї й на другий же день розбив. Відновленню не підлягала. Та я залишився цілим. Лише перебив палець: у мене залишився трохи кривий мізинчик на лівій руці, який досі не згинається,

– розповів Павло Зібров.

Павло Зібров, Кенді Суперстар і Фіма Константиновський / Фото Нового каналу

Співак додав, що ДТП трапилась на День Гусятина – селища в Тернопільській області. Тоді він сидів за кермом тільки другий день.

Конферанс і мій друг Валера Астахов навчав мене водити. Але на той момент я поганенько опанував навички кермування. Зловив яму, авто двічі перекинуло. Ми з Валерою випали з машини: я з дверей, він з вікна. Але залишилися живі, на щастя,

– поділився артист.

Машина Павла Миколайовича навіть ненадовго залишилась у селищі як пам'ятка.

"У Гусятині на постаменті замість радянського танка Т-34 поставили розбитий "Жигулі" Павла Зіброва. Так і залишився на пʼєдесталі на пару місяців", – зізнався народний артист.

Зауважимо, нещодавно відома українська акторка потрапила у жахливу ДТП. В автівку Олесі Жураківської в'їхав інший водій, який після інциденту втік.