"Професійний менеджер": Павло Зібров розсекретив, скільки платить доньці за роботу

Павло Зібров розсекретив, скільки заробляє його донька Діана. Вона вже багато років працює менеджеркою співака й, як виявилося, отримує солідну частку від проєктів.

Подробицями доходів дівчини артист поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Так, за словами Павла Зіброва, залучити Діану до сімейної справи запропонувала дружина Марина після закінчення донькою Інституту міжнародних відносин. Спільний шлях у шоубізнесі родина починала зі скромних сум.

У нас дуже дружні стосунки. Я її безмежно люблю, більше за всіх на світі. Пишаюся нею, тому що вона робить багато справ. Ми починали з одної зарплати невеличкої так років 7-8 тому, коли вона закінчувала університет,

– поділився музикант.

Діана швидко довела свій професіоналізм: перебрала на себе переговори з замовниками, організацію зйомок, образ батька та фінансові питання. Точної фіксованої ставки Зібров не назвав, проте зізнався, що гонорари менеджерки безпосередньо залежать від її старань.

Відсотки свої заробляє. 20 відсотків, 20, не 10. Тому що хороша реклама, хороші гроші, вона їх обґрунтовано пише... як професійний менеджер,

– підкреслив артист.

Музикант також додав, що родина живе втрьох і щомісяця витрачає приблизно 50-70 тисяч гривень на комунальні послуги та їжу. Водночас найбільші суми з бюджету забирають утримання колективу та робочі проєкти.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

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