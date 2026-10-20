Подробностями о доходах девушки артист поделился в интервью Алине Доротюк.

Так, по словам Павла Зиброва, привлечь Диану к семейному делу предложила жена Марина после того, как дочь окончила Институт международных отношений. Совместный путь в шоу-бизнесе семья начинала со скромных сумм.

У нас очень дружеские отношения. Я ее безгранично люблю, больше всех на свете. Горжусь ею, потому что она многое делает. Мы начинали с одной небольшой зарплаты лет 7–8 назад, когда она заканчивала университет,

– поделился музыкант.

Диана быстро доказала свой профессионализм: взяла на себя переговоры с заказчиками, организацию съемок, имидж отца и финансовые вопросы. Точной фиксированной ставки Зибров не назвал, однако признался, что гонорары менеджера напрямую зависят от ее стараний.

Свои проценты она зарабатывает. 20 процентов, 20, а не 10. Потому что хорошая реклама, хорошие деньги, она их обоснованно выставляет... как профессиональный менеджер,

– подчеркнул артист.

Музыкант также добавил, что семья живет втроем и ежемесячно тратит примерно 50–70 тысяч гривен на коммунальные услуги и еду. При этом наибольшие суммы из бюджета уходят на содержание коллектива и рабочие проекты.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

А ранее Павел Зибров раскрыл сумму своего самого крупного гонорара за корпоратив.