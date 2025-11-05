Павло Зібров заявив, що під його легендарними вусами є татуювання
- Павло Зібров готовий збрити свої вуса, якщо за це задонатять на танк для українського війська.
- Співак розповів, що під його вусами є татуювання.
Народний артист України Павло Зібров пояснив, чому не збриває свої легендарні вуса. Співак також зізнався, за якої умови зробить це.
Подробицями Зібров поділився в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Пише 24 Канал з посилання на її ютуб-канал.
Маша Єфросиніна пригадала, як вмовляла Павла Зіброва збрити вуса. Це було у 2012 році, коли на Новому каналі запускали ШОУМАSТГОУОН. Вона була ведучою, продюсеркою і керівницею проєкту.
Мені потрібен був конче Зібров,
– розповіла Єфросиніна.
Зібров зазначив, що Єфросиніна запропонувала мало грошей. Павло Миколайович погодився б збрити свої легендарні вуса, якби йому заплатили хоча б один мільйон гривень.
Зараз народний артист України готовий збрити вуса для допомоги українському війську. За них потрібно задонатити суму, якої вистачить на танк.
Але у мене під вусами секрет. Я не можу їх збрити просто так. Там татуювання. Я серйозно кажу,
– поділився співак.
Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн
До речі, Павло Зібров хоче, щоб на танку було написано його прізвище. Про це співак заявив торік в коментарі "Times of Ukraine".
Що раніше Павло Зібров говорив про свої вуса?
В інтерв'ю "Коротко про" Павло Зібров наголошував, що вуса – це його бренд, частина характеру. Образ співака вже є впізнаваним. До того ж він застрахував їх на солідну суму.
"Як я вже казав, вуса – це моя унікальність і частина мого іміджу, але для мене зараз важливіше те, що відбувається в країні, і що ми можемо зробити для її перемоги. Якщо мої вуса допоможуть нашій армії та наблизять мир, я готовий на таку жертву. Важливо, щоб кожен з нас підтримував наших воїнів і наближав перемогу", – також говорив Зібров.