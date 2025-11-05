Павло Зібров заявив, що під його легендарними вусами є татуювання

Народний артист України Павло Зібров пояснив, чому не збриває свої легендарні вуса. Співак також зізнався, за якої умови зробить це.

Подробицями Зібров поділився в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Пише 24 Канал з посилання на її ютуб-канал.

Маша Єфросиніна пригадала, як вмовляла Павла Зіброва збрити вуса. Це було у 2012 році, коли на Новому каналі запускали ШОУМАSТГОУОН. Вона була ведучою, продюсеркою і керівницею проєкту.

Мені потрібен був конче Зібров,

– розповіла Єфросиніна.

Зібров зазначив, що Єфросиніна запропонувала мало грошей. Павло Миколайович погодився б збрити свої легендарні вуса, якби йому заплатили хоча б один мільйон гривень.

Зараз народний артист України готовий збрити вуса для допомоги українському війську. За них потрібно задонатити суму, якої вистачить на танк.

Але у мене під вусами секрет. Я не можу їх збрити просто так. Там татуювання. Я серйозно кажу,

– поділився співак.

До речі, Павло Зібров хоче, щоб на танку було написано його прізвище. Про це співак заявив торік в коментарі "Times of Ukraine".

Що раніше Павло Зібров говорив про свої вуса?