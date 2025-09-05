Переможець десятого сезону талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин натякнув на розлучення з дружиною Іванною. Наразі ніякими подробицями ні співак, ні вона не поділились.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Сасанчина. Кохана співака теж вийшла на зв'язок.

В Instagram Stories Роман Сасанчин поділився чорно-білою фотографією з дружиною Іванною, до якої додав емодзі розбитого серця. Співак також прикріпив повідомлення, яке, ймовірно, надіслав дівчині:

Нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг,

– написав він.

Роман Сасанчин натякнув на розлучення з дружиною / Скриншот з інстаграму співака

Сасанчин повідомив, що пропаде з соціальних мереж на тривалий час, адже в його житті занадто багато всього відбувається.

Роман Сасанчин пропаде з соцмереж / Скриншот з інстаграму співака

Дружина співака зі сльозами на очах записала відео і теж натякнула, що їхні стосунки з Романом завершилися.

Наша історія довжиною майже 6 років під'їхала до кінцевої стадії. З моєї сторони не буде жодної брудної білизни. Тому, жовта преса, прошу не додумувати й не перебільшувати. Це життя і так стається, а нам хочу побажати тільки щастя,

– написала Іванна.

Роман Сасанчин та Іванна, ймовірно, більше не разом / Скриншот з інстаграму дівчини