Переможниця "МастерШеф-14" розкрила свої заробітки та зізналася, скільки витрачає на життя

Минув вже понад рік відтоді, як Наталка Нікішина отримала кришталевий кубок на "МастерШеф-14". Перемога в цьому популярному кулінарному шоу стала початком нового етапу в житті дівчини.

Тепер вона розповіла, скільки заробляє після проєкту, на що витрачає гроші та як розвиває власний бізнес. Цими подробицями кулінарка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну на його ютуб-каналі.

Наталка Нікішина зараз працює над створенням першої в Україні солоної граноли. Також вона стала бренд-шефинею благодійного проєкту в ресторані "Глек", де створює сезонне меню. Усі кошти від продажу цих страв передають громадській організації "Землячки".

Найбільший дохід, за її словами, приносить блог. Заробіток Нікішиної залежить від кількості проєктів. Загалом на місяць Наталка отримує від однієї до п'яти тисяч доларів. Заробляє вона переважно на рекламних інтеграціях. Також кулінарка проводить майстер-класи та лекції в різних містах.

При цьому шеф-кухарка витрачає приблизно одну тисячу триста доларів на місяць. Найбільше коштів іде на оренду квартири та виробничого цеху, комунальні послуги, продукти, лікування, утримання собак і виплати за автомобіль.

Машину вартістю двадцять три тисячі доларів Наталка Нікішина придбала в кредит на три роки. Щомісяця сплачує за нього двадцять п'ять тисяч гривень. Крім цього, кулінарка платить триста доларів за оренду квартири, яку ділить із коханим, окремо орендує паркомісце, витрачає близько однієї тисячі гривень на манікюр і п'ятнадцять – двадцять тисяч гривень на продукти.

Ще переможниця "МастерШеф-14" вкладає зароблені гроші у розвиток власної справи.

Інтерв'ю з Наталкою Нікішиною: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов фінал 14-го сезону "МастерШеф", у якому перемогу здобула Наталка Нікішина.