Їх було тільки двоє: як склались життя переможців шоу "МастерШеф․ Діти"

На цей момент вийшло всього два сезони популярного кулінарного шоу країни "МастерШеф. Діти". Ця версія проєкту виходила на телебаченні з 2016 по 2017 роки.

Коли оголосили кастинг на перший сезон, то сотні дітей по всій Україні захотіли спробувати свій талант, адже нарешті і їм випала можливість довести, що попри свій юний вік вони можуть бути талановитими кулінарами. Як ми уже згадували, всього було 2 сезони і відповідно – 2 переможці. Ними стали: Антон Булдаков-Алюшин та Марина Литвиненко. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, як склались їхні долі після проєкту.

Де зараз Антон Булдаков-Алюшин?

Антон став першим переможцем цього проєкту. Його харизматична зовнішність і кулінарні здібності дуже сподобались телеглядачу.

Він потрапив до фіналу з Володимиром Мотричуком і Олександром Діяманштейном.

Антон Булдаков-Алюшин / Фото видання "Ліза"

Після перемоги Антон поїхав до кулінарної школи у Франції, де навчався у кращих кулінарів і здобував нові знання. Та як з'ясувалось сьогодні із його соцмереж, переможець "МастерШефу" не пов'язав своє доросле життя з кулінарією.

З фото видно, що Булдаков помітно подорослішав і вже навіть завершив навчання у КНУ ім. Т.Шевченка на міжнародних відносинах.

Антон Булдаков-Алюшин / Фото з інстаграму

На його інстаграм-сторінці є яскраві фото з мандрів і відпочинку з друзями, а от кулінарія і зовсім відсутня. Мабуть, тепер це стало просто хобі, а не мрією пов'язати своє життя з кухнею.

Де зараз Марина Литвиненко?

Своє ім'я дівчина також назавжди записала в історію "МастерШеф2". Як тільки вона з'явилась на проєкті, то одразу стала фавориткою багатьох глядачів. У фіналі вона змагалась за перемогу з Вікторією Підлепенською та Марією Сиротою.

Марина Литвиненко / Фото видання "Ліза"

Як з'ясувалось, Марина сьогодні будує своє життя не в Україні, а у Чехії. Кулінаром вона також не стала, однак присвятила себе спорту і надає послуги персонального тренера. На інстаграм-сторінці також зазначено, що у 2019 році вона перемогла на Чемпіонаті світу з карате.

Цікаво, що дівчина також позиціонує себе як модель.

Марина Литвиненко зараз / Фото з інстаграму

Раніше ми розповідали, як склалось життя переможців шоу "МастерШеф․ Професіонали".