Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше приїхали до Києва
- Тріумфатори Євробачення-2024 Nemo вперше прибули до Києва та записали відео з прогулянки містом.
- Концерт Nemo у Києві відбудеться 10 жовтня в клубі Atlas.
Тріумфатори Євробачення-2024 Nemo вперше прибули до України. Швейцарські музиканти записали відео зі столиці.
Роликом з Києва Nemo поділилися на особистій сторінці в інстаграмі. Це вперше музиканти приїхали до України. Про це повідомляє Show 24.
Переможці Євробачення-2024 показалися на прогулянці вулицями Києва, зокрема, на Михайлівській площі. Уже завтра, 10 жовтня, Nemo виступлять у столиці з концертом.
Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день,
– поділилися Nemo.
Nemo в Києві: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, Nemo позиціюють себе як небінарну особистість, тому просять використовувати щодо себе займенник "вони".
У коментарі ТСН.ua Nemo розповіли, що їхні друзі часто подорожують до Києва, тому й вони наважилися на цю поїздку. Музиканти хочуть публічно підтримати українців.
Що відомо про виступ Nemo у Києві?
- Улітку 2024 року, після перемоги на Євробаченні-2024, Nemo анонсували масштабний концертний тур країнами Європи, серед яких була й Україна. Виступ у Києві першочергово планувався на березень 2025 році.
- Та згодом виконавці повідомили, що переносять концерти через роботу над новим альбомом.
- Але через певний час Nemo оголосили нові дати виступів. Артисти перенесли концерт у Києві на 10 жовтня. Перший захід переможців Євробачення-2024 відбудеться у столичному клубі Atlas.