Тріумфатори Євробачення-2024 Nemo вперше прибули до України. Швейцарські музиканти записали відео зі столиці.

Роликом з Києва Nemo поділилися на особистій сторінці в інстаграмі. Це вперше музиканти приїхали до України. Про це повідомляє Show 24.

Переможці Євробачення-2024 показалися на прогулянці вулицями Києва, зокрема, на Михайлівській площі. Уже завтра, 10 жовтня, Nemo виступлять у столиці з концертом.

Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день,

– поділилися Nemo.

Nemo в Києві: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Nemo позиціюють себе як небінарну особистість, тому просять використовувати щодо себе займенник "вони".

У коментарі ТСН.ua Nemo розповіли, що їхні друзі часто подорожують до Києва, тому й вони наважилися на цю поїздку. Музиканти хочуть публічно підтримати українців.

Що відомо про виступ Nemo у Києві?