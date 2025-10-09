Триумфаторы Евровидения-2024 Nemo впервые прибыли в Украину. Швейцарские музыканты записали видео из столицы.

Роликом из Киева Nemo поделились на личной странице в инстаграме. Это впервые музыканты приехали в Украину. Об этом сообщает Show 24.

Победители Евровидения-2024 показались на прогулке по улицам Киева, в частности, на Михайловской площади. Уже завтра, 10 октября, Nemo выступят в столице с концертом.

Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день,

– поделились Nemo.

Nemo в Киеве: смотрите видео онлайн

Напомним, Nemo позиционируют себя как небинарную личность, поэтому просят использовать в отношении себя местоимение "они".

В комментарии ТСН.ua Nemo рассказали, что их друзья часто путешествуют в Киев, поэтому и они решились на эту поездку. Музыканты хотят публично поддержать украинцев.

Что известно о выступлении Nemo в Киеве?