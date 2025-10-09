Укр Рус
Show24 Мировые знаменитости Победители Евровидения-2024 Nemo впервые приехали в Киев
9 октября, 14:06
2

Победители Евровидения-2024 Nemo впервые приехали в Киев

Мария Касий
Основні тези
  • Триумфаторы Евровидения-2024 Nemo впервые прибыли в Киев и записали видео с прогулки по городу.
  • Концерт Nemo в Киеве состоится 10 октября в клубе Atlas.

Триумфаторы Евровидения-2024 Nemo впервые прибыли в Украину. Швейцарские музыканты записали видео из столицы.

Роликом из Киева Nemo поделились на личной странице в инстаграме. Это впервые музыканты приехали в Украину. Об этом сообщает Show 24.

Интересно Добавила немного громкости: Jerry Heil спела в центре Львова с уличным музыкантом

Победители Евровидения-2024 показались на прогулке по улицам Киева, в частности, на Михайловской площади. Уже завтра, 10 октября, Nemo выступят в столице с концертом.

Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день,
– поделились Nemo.

Nemo в Киеве: смотрите видео онлайн

Напомним, Nemo позиционируют себя как небинарную личность, поэтому просят использовать в отношении себя местоимение "они".

В комментарии ТСН.ua Nemo рассказали, что их друзья часто путешествуют в Киев, поэтому и они решились на эту поездку. Музыканты хотят публично поддержать украинцев.

Что известно о выступлении Nemo в Киеве?

  • Летом 2024 года, после победы на Евровидении-2024, Nemo анонсировали масштабный концертный тур по странам Европы, среди которых была и Украина. Выступление в Киеве в первую очередь планировалось на март 2025 года.
  • Но впоследствии исполнители сообщили, что переносят концерты из-за работы над новым альбомом.
  • Но через некоторое время Nemo объявили новые даты выступлений. Артисты перенесли концерт в Киеве на 10 октября. Первое мероприятие победителей Евровидения-2024 состоится в столичном клубе Atlas.