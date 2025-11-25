Не лише "Не п'яна – закохана": 5 пісень Омаргалієвої, які ви чули, але не знали, що це вона

Альона Омаргалієва давно стала зіркою тіктоку. Її хіти один за одним стають популярними, а для когось навіть стає відкриттям, що улюблений трек виконує саме ця артистка.

У добірці 24 Каналу пропонуємо послухати п'ять пісень Альони, які можуть здивувати, що саме вона є виконавицею.

Пісні Альони Омаргалієвої

Першим прикладом можна назвати пісню "Твоя", яка на ютубі назбирала майже 30 мільйонів переглядів. Лірична прем'єра відбулась у 2024 році.

Alena Omargalieva – "Твоя": дивіться відео онлайн

А два роки тому співачка презентувала трек "Пригорни", як оду коханню. Деякі рядки Альона присвятила своєму коханому чоловіку Тамерлану.

Alena Omargalieva – "Пригорни": дивіться відео онлайн

Пісню "Коли тебе немає" Омаргалієва назвала історією про особисту кризу у власній історії кохання.

Alena Omargalieva – "Коли тебе немає": дивіться відео онлайн

Чотири роки тому дует TamerlanAlena випустили трек "Сватая вода". Та згодом Омаргалієва переспівала його українською мовою. Такий хід змінив звучання пісні, та й голос співачки почав відрізнятись від першої версії.

Alena Omargalieva – "Свята вода": дивіться відео онлайн

Два роки тому артистка випустила ще один хіт – "Більше не буду" – гімн незалежних дівчат. Слова та драйвова музика дозволяють після першого прослуховування запам'ятати декілька рядків, які потім цілий день крутяться у голові.

Alena Omargalieva – "Більше не буду": дивіться відео онлайн

А чи знали ви, що нова пісня Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана" потрапила на 115 місце в Top 200 Global чарту Shazam.