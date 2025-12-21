20 музичних прем'єр грудня, які не можна пропустити

Грудень підходить до завершення. Вже зовсім скоро світ відзначатиме Різдво, Новий рік та інші свята. У перший місяць зими чимало українських артистів потішили прихильників прем'єрами.

24 Канал зібрав найкращі музичні новинки. Зберігайте ті, що сподобались найбільше!

Не пропустіть Не тільки "Гомін": кого варто послухати в Органному залі – найріздвянішому місці Львова

THE OLEG

У перший день зими THE OLEG випустив пісню "Заплутались". На ютуб-каналі співака також вийшов кліп, який зняли у школі у стилі 90-х років. У відеороботі панує новорічна атмосфера.

Мені здається, ми всі хоч раз були в ситуації "друзі чи щось більше?". Я хотів передати це без суму і трагізму, навпаки, з невеликою іронією. "Заплутались" – це трек, який створювався, щоб дарувати настрій,

– прокоментував прем'єру THE OLEG.

THE OLEG – "Заплутались": дивіться відео онлайн

АНТИТІЛА

Гурт АНТИТІЛА представив пісню "Відколи" та кліп на неї. Трек був написати ще зимою минулого року, але вийшов лише нещодавно – одразу після того, як Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення.

"Відколи" – про стан, знайомий, на жаль, багатьом в Україні в цей непростий час. Коли вже немає емоцій, аргументів, з'ясувань і висновків. А є мовчазна тиша, що гримить гучніше за будь-які слова. Кліп не розповідає лінійну історію – він існує як стан, як серія емоційних спалахів, що складаються в одну спільну пам’ять про любов, яка не зникає без сліду,

– поділився фронтмен гурту.

АНТИТІЛА – "Відколи": дивіться відео онлайн

Віктор Винник і МЕРІ

Напередодні Дня Збройних Сил України, який щороку відзначається 6 грудня, Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Вертайся" з майбутнього альбому. Музиканти присвятили трек Силам оборони.

Пісня написана зовсім нещодавно. У тексті йдеться про те, що можуть відчувати наші захисники на четвертому році цієї війни. І про те, що рано чи пізно настане той час, "коли треба вертатись",

– розповів Винник.

Віктор Винник і МЕРІ – "Вертайся": дивіться відео онлайн

The Hardkiss

Гурт The Hardkiss випустив сингл AiAiAi з альбому, реліз якого відбудеться у 2026 році. Це історія про людину, яка народжена для життя в гармонії та мирі, але зіштовхується зі своєю темною стороною.

The Hardkiss – AiAiAi: дивіться відео онлайн

KARYN

У грудня відбулась прем'єра пісні KARYN "Позамітало". Також виконавиця презентувала відеороботу.

Я дуже хотіла випустити щось зимове, з вайбом мого дитинства. Спочатку ця пісня була більш швидкою і веселою, але в новому стилі мого проєкту вона перетворилася на поп-блюз і стала ліричнішою. Мені страшенно подобається фішечка з "позамітало-тало-тало", вона добре запам’ятовується. У тексті багато алегорій: наприклад, спогади як старий піджак, який уже давно не гріє,

– зазначила KARYN.

KARYN – "Позамітало": дивіться відео онлайн

TAYANNA

5 грудня TAYANNA потішила шанувальників треком "Очі дівочі". У кліпі співачка з'являється з танцівником Микитою Шаповалом. Їхній дует символізує рухи життя: від хаосу до гармонії, від напруги до прийняття.

Ця пісня про той момент, коли ти раптом розумієш: болючі періоди теж були потрібні, бо саме вони привели тебе до світла. "Очі дівочі плакали щоночі, а тепер сміються, бо кохати хочуть" – для мене це про внутрішній спокій і про любов, яка приходить тоді, коли ти вже готова її побачити,

– зізналась TAYANNA.

TAYANNA – "Очі дівочі": дивіться відео онлайн

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська презентувала пісню та кліп "Я в жалю". Це історія, знайома тисячам українських родин. Жінка намагається втримати свого чоловіка, однак він таки стає на захист країни. Героїня не може прийняти розлуку і йде за коханим. У фіналі відеороботи показано світло, на яке чекає кожен українець.

Катерина Бужинська – "Я в жалю": дивіться відео онлайн

BAH.ROMA

BAH.ROMA випустив новий альбом "Готель "Надія"", більшість пісень з якого створені вже під час повномасштабного вторгнення.

BAH.ROMA – "Готель "Надія"": слухайте альбом онлайн

Анна Трінчер

10 грудня Анна Трінчер представила музичну новинку "Любов-шутер". Це історія про двох людей, прості стосунки яких перетворилися у небезпечно магнетичні. Разом з прем'єрою співачка оголосила свій перший Палац спорту.

Анна Трінчер – "Любов-шутер": дивіться відео онлайн

Віталій Козловський

Віталій Козловський створив оновлену версію хіта "Загадай", який вперше прозвучав у далекому 2007 році. Ця пісня повертає дитячі спогади, дарує відчуття затишку і нагадує про маленькі мрії кожного з нас.

Це пісня, в якій є передчуття свята, здійснення загаданих бажань – усього того, чого нам так не вистачає зараз. Саме тому я вирішив подарувати їй друге дихання,

– поділився співак.

Віталій Козловський – "Загадай": слухайте пісню онлайн

Dima PROKOPOV

Dima PROKOPOV випустив новий кліп на пісню "Зробіть гучніше", режисером якого став Антон Пожидаєв, а головну роль зіграла українська акторка Ольга Атанасова, відома за серіалом "Кохання та полум'я". Також у відеороботі з'явилися блогерки Каріна Нечипорук, Ірина Чернишова та Валентина Сачук.

Dima PROKOPOV – "Зробіть гучніше": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Макс Барських презентував новий сингл "Не складається". Прем'єра відбулася 12 грудня – за день до його сольного концерту в київському Палаці спорту.

Макс Барських – "Не складається": слухайте пісню онлайн

STASYA

STASYA представила трек "Неоновий дощ".

"Неоновий дощ" – про двох, які навіть у зливу не зупиняються на шляху до своїх мрій, тримаючи одне одного міцно за руку, адже кохання здолає все,

– пояснила виконавиця.

STASYA – "Неоновий дощ": дивіться відео онлайн

Аліна Гросу

У грудні на слухачів чекала і прем'єра від Аліни Гросу – пісня та кліп "Хто ти такий?". Це історія про фінальну стадію розставання, коли рана загоюється і виникає запитання: "А що це взагалі було?".

Аліна Гросу – "Хто ти такий?": дивіться відео онлайн

Оля Цибульська

Оля Цибульська випустила композицію "Зі мною так не можна". Це розповідь про жінку, яка довго мирилася з чужою байдужістю і неповагою до особистих кордонів, і тепер ніби пробуджується.

Оля Цибульська – "Зі мною так не можна": дивіться відео онлайн

TAYNA

TAYNA переспівала легендарний "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича. Співачка представила цю пісню у новому звучанні. Також вона випустила атмосферний кліп.

Для мене "Щедрик" – це щось дуже рідне. Кожного разу, коли чую ці ноти, відчуваю тепло, яке повертає у дитинство, до простих моментів, коли вся родина збиралася разом. Я хотіла передати саме це відчуття – тепло й гордість, але в новому звучанні, близькому нам сьогодні. Це моя повага до традиції й сміливість говорити з нею сучасною мовою,

– розповіла TAYNA.

TAYNA – "Щедрик": дивіться відео онлайн

DEMI та ARTEM KOTENKO

DEMI та ARTEM KOTENKO презентували святковий трек "BAM BAM BAM" – про очікування Нового року і теплих зустрічей, про віру в диво, яке обов'язково прийде до кожної людини.

DEMI та ARTEM KOTENKO – "BAM BAM BAM": дивіться відео онлайн

МУАЯД

МУАЯД випустив нову роботу під назвою "Земля".

Головний меседж дуже простий і важливий: мій дім там, де моя душа. Де б ти не був – в іншій країні, іншому місті – дім не лише стіни. Це твої близькі, ті, хто поруч і тримає тебе живим всередині,

– поділився співак.

МУАЯД – "Земля": дивіться відео онлайн

Sovalieva

"Загадала" – дебютна пісня Sovalieva. У ній розповідається про кохання, яке проходить крізь світло і темряву, сумніви й віру, та стає сильнішим за будь-які обставини.

Це пісня про те, що любов робить нас цілісними, про людину, яка не дає відчути самотність навіть у найтемніші моменти, і про мрію, яка, будучи загадана, починає здійснюватися,

– прокоментувала прем'єру співачка.

Sovalieva – "Загадала": слухайте пісню онлайн

Марта Адамчук

Марта Адамчук представила пісню "Гола по квітах". Це нагадування про важливість повернення до справжньої жіночої природи, адже ми живемо у такі часи, коли часто губимо себе справжніх.

Марта Адамчук – "Гола по квітах": слухайте пісню онлайн