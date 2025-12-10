Анна Трнічер оголосила свій перший сольний концерт у Палаці спорту. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал співачки.

Виступ Анни Трінчер у Палаці спорту запланований на 20 листопада 2026 року.

Я дуже довго дозрівала до цього стрибка. Мала відчути, що готова не просто вийти на сцену, а злетіти на нову висоту. І зараз я відчуваю цей зв'язок із людьми так сильно, як ніколи раніше. Тому й наважилась – запускаю свій всесвіт і хочу, щоб у ньому вистачило місця для всіх,

– зазначила співачка.

Анонс концерту вона також опублікувала у своєму інстаграмі. Квитки можна купити за посиланням. Їх вартість наразі коливається від 690 до 4990 гривень. Анна Трінчер обіцяє шанувальникам неймовірне шоу, яке викличе буревій емоцій.

