Анна Трничер объявила свой первый сольный концерт во Дворце спорта. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал певицы.

Выступление Анны Тринчер во Дворце спорта запланировано на 20 ноября 2026 года.

Я очень долго созревала к этому прыжку. Должна была почувствовать, что готова не просто выйти на сцену, а взлететь на новую высоту. И сейчас я чувствую эту связь с людьми так сильно, как никогда раньше. Поэтому и решилась – запускаю свою вселенную и хочу, чтобы в ней хватило места для всех,

– отметила певица.

Анонс концерта она также опубликовала в своем инстаграме. Билеты можно купить по ссылке. Их стоимость пока колеблется от 690 до 4990 гривен. Анна Тринчер обещает поклонникам невероятное шоу, которое вызовет бурю эмоций.

