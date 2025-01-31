Витіснила з трендів "Кульбаби" і "Врубай": пісня "Ау Ау" віруситься у тіктоці

У тіктоці несеться новий тренд. Користувачі активно знімають відео під пісню Михайла Клименка і Саші Норової – "Ау Ау".

Прем'єра треку відбулася не так давно – 21 січня, та він вже встиг полонити мережу. Деякі користувачі тіктоку зазначають, що це новий хіт, який вони не можуть перестати слухати, передає 24 Канал.

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Пісня "Ау Ау" витіснила з трендів тіктоку треки, які довгий час вірусилися у мережі. Зокрема, "Кульбаби" Тоні Матвієнко та "Врубай" PARFENIUK. Люди зняли під неї вже тисячі роликів.

У тіктоці віруситься пісня "Ау Ау": дивіться відео

Що відомо про пісню "Ау Ау"

Трек "Ау Ау" увійшов до дебютного мініальбому Саші Норової "Культурне диско", який вона створила у співпраці зі своїм чоловіком Михайлом Клименком. У збірці є ще такі пісні: "Культурне диско", "Ікона моди", "Все ок" і "Тримай".

Я писала вірші для жінок, про жінок і задля жінок, щоб жінки відчували себе особливими, прекрасними, цінували себе, свою красу природну, надихались, надихали й були щасливі. А я допомагав у цьому Саші й робив їй музичний супровід, а також моральну підтримку,

– розповідали Михайло і Саша.

ADAM і SASHA NOROVA – "Ау Ау": дивіться відео онлайн

Спільна робота Михайла Клименка і Саші Норової зараз займає третє місце у трендах ютубу. На першому місці прем'єра від Анни Трінчер "Вином текла", а на третьому – пісня VERONIKA і SIMBOCHKA "чекала більше року".